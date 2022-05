Investigadores de Harvard nos revelan que significa soñar con tu expareja

MÉXICO.- Después de haber pasado algún tiempo sin estar en contacto con tu exnovio o exnovia, de pronto un día sueñas con él o ella, así sin más ni más, ella o él se aparece en tus sueños.

¿Te has preguntado por qué sucede eso?, ¿Por qué has soñado con él o ella si se supone ya no sientes nada por esa persona ni siquiera la o lo extrañas?

Esta es una pregunta que se han hecho investigadores de la universidad de Harvard y ahora le dan respuesta.

Algunas ciencias como la filosofía, psicología y hasta las llamadas “ciencias ocultas” han querido o intentado darle respuesta al significado de soñar con personas o cosas concretas. Tenemos libros con temas que se concentran en el tema como “La interpretación de los sueños” de Sigmund Freud, que trata de explorar la estructura de la mente y su funcionamiento.

De acuerdo con la universidad de Harvard

Estudios realizados en la universidad estadunidense, soñar con una exnovia o exnovio tiene que ver con el cerebro y el entorno en el que se pueden desencadenar algunos hechos que generen un recuerdo de la persona que alguna vez se amo.

Deirdre Barrett, investigadora en dicha universidad; participó en un experimento, y el resultado arrojó que soñar con una expareja NO significa que sigamos suspirando por esa persona, mucho menos que la extrañemos o cosas parecidas.

Esto más bien tiene que ver con algunos eventos que nos hicieron recordar a otra persona, alguna ruptura amorosa, por ejemplo alguna fotografía que encontramos en casa y que, aunque haya pasado inadvertida, nos hizo traer a nuestra memoria subconsciente a la persona que alguna vez amamos.

Soñar con una persona en particular, que te llegó a importar durante meses o años no sugiere que estés suspirando en secreto por ella”, entrevista a Deirdre Barrett a The New York Times.

De acuerdo a estudios de algunos expertos, existen muchos factores que pueden desencadenar este tipo de sueños.

Los procesos del cerebro en el sueño son relativamente sencillos, ya que sólo involucran las áreas visuales, y muy poco tienen que ver las áreas emocionales de la conciencia.

Así que, antes de correr a buscar a tu expareja en redes sociales, los expertos recomiendan revisar las emociones actuales, meditar mucho y en caso de ser necesario buscar ayuda profesional.

Los especialistas a los que puedes acudir son los psicólogos y psiquiatras, ellos son los únicos con el conocimiento adecuado para ayudar a las personas en los casos en los que se requiera este tipo de ayuda.