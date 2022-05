Fallece a los 16 años, niña que se hizo famosa por un meme

ESTADOS UNIDOS.- La niña que se convirtió en meme hace algunos años, Kailia Posey, murió el pasado 2 de mayo de 2022 en Estados Unidos, a través de las redes sociales sus padres lo anunciaron.

¿Cuáles memes la hicieron famosa?

Cuando apenas era una niña, Kailia Posey alcanzó la fama mundial al convertirse en uno de los memes más usados.

La clásica imagen de la niña sonriendo la tomaron del programa de televisión Toddlers & Tiaras.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob

— BNO News (@BNONews) May 3, 2022