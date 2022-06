Difunden videos de avistamientos de supuestos ovnis en Tijuana

TIJUANA.- El hashtag #Ovni se volvió viral en Twitter, luego de que usuarios de la red social comenzaran a compartir videos y fotografías se supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNIS.

Los hechos sucedieron en Tijuana, Baja California, México y en San Diego, California, Estados Unidos.

Aquí te compartiremos algunos de los videos que los internautas difundieron a través de Twitter durante la pasada noche.

Debido a que la mayoría del material compartido se parecía en gran parte, se deduce que todos los videos se captaron el mismo día, donde se observan luces moviéndose en las costas de California.

Un tuitero dijo que no es la primera vez que se presenta este tipo de avistamientos de ovnis en Baja California.

Recordemos que existen muchas teorías sobre civilizaciones alienígenas, donde en muchos libros o escrituras, se habla de estos seres que habitan en el universo.

Asimismo, los avistamientos de Ovnis han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad.

It’s still happening, going on about an hour now. Multiple floating lights over the ocean. Very still, very bright. Orange, reddish light. Patterns of 2, 3, 4, 5, and 6. #ufosandiego #SanDiego #UFO #ufotwitter #UFOSightings #ufosighting pic.twitter.com/JAuIjcvs32

— gabegunlock (@gabegunlock) June 28, 2022