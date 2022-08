¿Cómo saber si otra persona entra a mi WhatsApp y me espía?

Foto: Cortesía.

MÉXICO.- WhatsApp, sin duda es una de las redes sociales más usadas al rededor del mundo, por su parte el portal TreceBits dice que actualmente hay cerca de 2 millones de usuarios. Esta famosa red social sirve para intercambiar mensajes, fotografías, videos GIFS, stickers, audios, ubicaciones y mucho más, la gente que utiliza la aplicación comparte tanta información personal que podría a veces ser tentadora para otros. Pero, ¿Cómo saber si otra persona entra a mi WhatsApp? Más adelante te lo diremos.

Quizá en algún momento de tu vida te cuestionaste o dudaste si alguien en alguna ocasión ha leído tus mensajes de una forma en la que tú no te hayas percatado. Estas sospechas pueden ser más grandes cuando ves mensajes que están abiertos y historias que tú no has visto.

Sui tienes alguna sospecha por muy mínima que sea de algún familiar, pareja, compañero de escuela o trabajo, que esté accediendo a tu WhatsApp remotamente, aquí te diremos como hacerle para que te des cuenta.

WhatsApp tiene la capacidad de abrirse hasta en 4 dispositivos diferentes ya sea en computadora, laptop, celular, tablet o a través de la web, pues ofrece códigos QR con los que puedes brindar acceso a todas tus conversaciones. En caso de que se te haya pasado cerrar sesión en alguno de los dispositivos antes mencionados, no te preocupes, pues WhatsApp ofrece la opción de saber quién accedió a tu cuenta, al igual que cuándo y dónde.

¿Cómo saber si otra persona entra a mi WhatsApp?

Para poder acceder a esta información es necesario que vayas al apartado de menú de opciones (son los tres puntitos), aparece a un lado del buscador.

Luego, deberás seleccionar la opción de “Dispositivos vinculados”.

Aquí podrás observar todos los dispositivos que están conectados ya sea móviles o PC.

¿Cómo cerrar sesión de WhatsApp remotamente?

Si al ver los dispositivos que están accediendo a tu WhatsApp no reconoces alguno, lo que deberás hacer es revocar el acceso a tu cuenta para que ya no pueda acceder a tu cuenta y mensajes.

Tendrás que seleccionar el que no reconozcas y simplemente poner la opción “cerrar sesión”, así se quitará el acceso a ese dispositivo de tu WhatsApp y no podrá acceder ya más a tu información.