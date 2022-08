¡OTRA VEZ!

Raúl Muñoz Del Cojo.

Con la novedad que el gobierno de nuestro vecino país del norte a través de su Departamento de Estado, emitió una alerta a sus ciudadanos para no viajar a Zacatecas por los actos violentos que han ocurrido aquí, informando lo anterior Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en nuestro país.

“Debido a la mayor actividad criminal, Zacatecas queda junto con otros cinco estados en la alerta de viaje del Departamento de Estado”, escribió el embajador en una red social. Con esto ya suman seis estados los que se encuentran en dicha lista por la violencia derivada del crimen organizado.

El embajador Salazar aseguró que nuestro país y los Estados Unidos se comprometen a profundizar la cooperación para combatir el crimen de manera transnacional, mismo que fomenta la violencia en ambos países con lo que se buscará mejorar la seguridad ciudadana y lograr comunidades mas pacíficas y prósperas.

Bajo el marco del “Entendimiento Bicentenario” existe el compromiso de ambos países para mejorar la seguridad y proteger mas a los ciudadanos ya que sin seguridad no hay prosperidad. Se debe de reafirmar este compromiso con la ciudadanía y proveer a las instituciones de seguridad y de justicia en México los recursos y capacitación necesarias. Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros socios, amigos y vecinos al construir juntos un futuro pacífico, agregó.

Al actualizar nuestro vecino del norte la lista de alertas de viajes a México suma los siguientes estados: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas que repiten este año además de Zacatecas que se suma a los que se encuentran en alerta roja o nivel 4 de viaje. También se incluyen en dicha actualización nuevas recomendaciones para Coahuila, Estado de México y Nayarit, los cuales pasan de naranja a amarillo en el semáforo de viajes del Departamento de estado. Se llevaron palmas los 3 anteriores por mejorar sus niveles de seguridad según el embajador.

Esta lista también contiene información sobre el riesgo de secuestro de ciudadanos estadounidenses estando presentes Coahuila, Guanajuato, Guerrero, México, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí y lamentablemente Zacatecas.

Los retos en los que debemos trabajar en conjunto para el mejoramiento de esta situación son el tráfico de fentanilo, el tráfico fronterizo de armas y el contrabando de migrantes que siguen afectando a diario las comunidades de ambos países.

Y por si se le hace poco, esta semana como encabezado de los principales noticieros nacionales salió que en Fresnillo se capacitaba a menores de edad sobre las acciones que se deberían de realizar en caso de una balacera, situación que ante la gente que escucha o ve las noticias nos deja extremadamente comprometidos.

Probablemente y como control de daños, nuestro gobernador invitó a Zacatecas en un evento al embajador norteamericano a que visite nuestro estado y se de cuenta en carne propia como vivimos. Celebro esas acciones pero sin dudarlo debería estar acompañada esa visita con un compromiso estatal para salir del ojo del huracán, sin dudarlo afirmo que hasta el momento no han funcionado los abrazos como política de seguridad.

No debemos de olvidar que tenemos tres eventos que pueden marcar el antes y después de esta crisis pospandémica los cuales son las ferias de Fresnillo y Zacatecas así como el Congreso Nacional Charro.

Cambiando de tema, le comento que nuestra temporada vacacional de verano, la mas importante esta por terminar, por lo que me gustaría compartir ciertos datos con ustedes. Al viernes 19 traemos una ocupación de este periodo del 44.5%, número casi exacto a lo que pensábamos sería este periodo vacacional de un 45%.

Si comparamos este dato con el mismo periodo del 2021, tuvimos una mejora de casi 4 puntos porcentuales, los cuales indican que el turismo regional está resurgiendo a pesar de todos los factores que ya sabemos pero tristemente, seguimos muy lejos del periodo del 2019 previo a la pandemia, donde llegamos al 73.5%.

Cabe mencionar que el vecino estado de Aguascalientes no anda tan lejano a nuestros números así como San Miguel de Allende, lugar que por su belleza y arquitectura compite directamente con nuestra capital.

La pregunta obligada es ¿Qué hacer para mejorar y no caer a números de los años 20 y 21? Sin dudarlo la primer respuesta sería tener un plan de control de daños para poner en marcha cuando haya notas negativas del estado, me queda claro que no se puede tapar el sol con un dedo pero como siempre lo he dicho, no solo pasan cosas negativas en nuestro territorio.

Debemos reforzar la promoción así como las facilidades que se tenían antes para el turismo de romance y de reuniones ya que estos ayudaban bastante para mantener estable la ocupación los fines de semana. Finalmente atacar la percepción de todos de la manera en la cual lo comentó el embajador Salazar: sin seguridad no hay prosperidad.

Entiendo que nuestra situación y la del gobierno no es la mas favorable, pero si no iniciamos o nos decidimos a cambiar le puedo asegurar que jamás ocurrirá nada. Hasta la próxima.