Opiniones y algo más

Raúl Muñoz Del Cojo.

Sigo sin saber qué es lo que hemos hecho los turisteros de México para merecer tan mala racha en lo que va de este sexenio. Está por demás poner en la mesa la infinidad de errores que se han cometido y lo peor es que estos han sido solapados por nuestro secretario de turismo.

A estas alturas del partido ya estaríamos usando el NAIM, mismo que sería uno de los más importantes de Latinoamérica; pero no, nuestro aprendiz de dictador prefirió que era más importante dar un manotazo en la mesa como mera demostración de poder y cancelarlo por supuestas corruptelas que a la fecha no se han demostrado. El pago a este circo fue una central avionera que a la fecha ha salido carísima, donde después de varios meses no ha dado el resultado esperado.

Por si esto fuera poco hace unos días Don Andrés advirtió que existe un daño estructural en la T2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX y que es tan grave que lo mejor sería derrumbarla, construirla de nuevo o apuntalarla para dejar el tema pendiente al nuevo gobierno. Ya se la sabe, los gobiernos del pasado tienen la culpa, etc. Como lo he escuchado con algunos amigos “en la política no hay casualidades” ¿usted que cree? yo, que se debe de usar el AIFA a como dé lugar. Da tristeza el descuido que en estos años se le ha dado al AICM.

Debemos de pintarle otra raya al tigre con la noticia de que el “bache” en una de las pistas de dicho aeropuerto no era tan sencillo de solucionar y que se tendrá que hacer mantenimiento mayor que se prolongará hasta diciembre de este año, lo que indica que la corrupción en esta clase de contratos por más que se diga, sigue vigente e inmortal.

No me extraña la conducta del presidente en cuanto a nuestra actividad, ya que sin duda aparte de no verlo como una actividad económica prioritaria, lo cataloga como aspiracionista y apto para la clase media que tanto aborrece, lo que nos pone a los servidores turísticos como enemigos del sistema.

Si se hubiera tomado en serio la degradación de la aviación en nuestro país, podríamos estar usando el AIFA como alterno para el AICM, pero son tan improvisados en la solución de problemas que le juraría siguen pensando que hacer; mientras tanto los que sufrimos somos nosotros. ¡Que Dios nos ampare! Así se la gastan con los prestadores de servicios.

Cambiando drásticamente el tema, esta semana y después de dos años de inactividad se dieron a conocer los programas de la Feria de Fresnillo y la de Zacatecas, donde como en años anteriores se presenta con bombo y platillo el programa del teatro del pueblo de ambas festividades.

Espero y para ambas ferias haya actividades alternas a las mismas de eventos deportivos y culturales que sin duda pueden ayudar a levantar un poco la ocupación hotelera en ambas plazas.

Sin quitar méritos al esfuerzo que se hace por que todo sea gratis, me gustaría recordarles a nuestros gobernantes que la idea original de las ferias es la promoción de nuestro estado y los productos que en este se elaboran, pero, ¿cómo piensan traer a gente de otros estados a eventos que no se cobran y donde no se puede asegurar el acceso? Me queda claro que las ferias son populares, pero si queremos recibir turismo debemos darle certeza a nuestros visitantes de que tendrán un lugar asegurado y por el cuál paguen. Fuera de los carteles de la plaza de toros, no veo un detonador real para que la gente nos visite. En cuanto a esto solo me resta decir que enhorabuena por el esfuerzo y que ambas ferias sean un éxito.

Finalmente comentarle que nuestra temporada de vacaciones más importante ya comenzó, por lo que me gustaría enterarle previo a los resultados en algunas semanas de cómo andábamos en años anteriores.

Al remontarnos al 2019, año que sin dudarlo ha sido de los mejores en esta temporada, le comento que cerró a un 73% de ocupación, sin pandemia y en unas condiciones totalmente diferentes. Me gustaría evitar los números del 2020 pero se tienen que incluir y fueron de un 14%, sufriendo de una manera tremenda la pandemia a nivel internacional.

El año pasado no fue tan malo pero nada que ver en comparación con 2019 donde se alcanzó una ocupación del 41%, misma que representó una baja de 30 puntos en comparación con la previa a la pandemia.

Siempre he comentado que el reto es que la temporada que comienza es que sea superior a la anterior, donde el reto para nosotros es tener un 42% de ocupación mismo que creo se logrará sin problema pero no debemos de olvidar que cualquier factor externo lo puede echar abajo.

Cuidemos nuestra imagen en estos días así como la limpieza y comportamiento de nosotros como locales. No olvidemos que aunque con vacunas, el COVID sigue en el aire y debemos extremar precauciones en las que el uso de cubrebocas y sana distancia deberá de seguir vigente.

Es prioritario que nuestras autoridades sigan haciendo su labor para que los caminos que conducen a nuestras ciudades sigan siendo seguros, no nos podemos permitir algún suceso negativo que suene a nivel nacional y por supuesto, se debe de ver seguridad en las calles de nuestras localidades.

Si todos hacemos lo nuestro, esta temporada será el comienzo a lo que tanto hemos soñado, por favor hagamos todos lo nuestro y atendamos a nuestra gente como siempre ha sido, debemos seguir garantizando la hospitalidad de los Zacatecanos. Hasta la próxima.