Raúl Muñoz Del Cojo.

Como solidaridad a los que viven de turismo en Valencia debido a la tragedia ocurrida hace algunos días, dedicaré las líneas de esta semana a tratar de entender el fenómeno vivido por aquellos lugares y sus consecuencias; también bien valdría reforzar al turismo de aquellas latitudes recordándole las bellezas y atractivos existentes en la comunidad Valenciana.

La tan mencionada “DANA” (Depresión Aislada en Niveles Altos) es un fenómeno meteorológico provocado cuando una masa de aire frío se separa de la circulación del chorro polar o subtropical desplazándose de forma independiente; para otros estudiosos del tema esta clase de fenómenos lo llaman también la “gota fría”.

Estas DANAs se forman cuando la corriente general del oeste se ondula y se estrangula, formando una circulación cerrada. La fecha donde suelen aparecer estos fenómenos es a finales del verano y principios del otoño provocando fuertes lluvias y vientos los cuales no siempre terminan en desastres naturales como el que acabamos de ver.

Para los que siguen pensando que el calentamiento global no existe y no nos debe de interesar, les comento que dicho problema provoca la disminución de rotación de las corrientes en el norte provocando que los procesos de la DANA se lleven a cabo de una manera mucho más efectiva.

Las consecuencias de la DANA fueron devastadoras ya que en pocas horas en algunas zonas de Valencia cayó lo que debió haber llovido en un año, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras dejando atrapadas y desaparecidas a un sinfín de personas. Para que se dé una idea más clara, en algunos lugares llovió más de 500 litros por metro cuadrado.

Por si esto fuera poco, las lluvias llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados que afectaron severamente a una amplia zona del sureste español.

La historia ya se la sabe y como toda tragedia, no tiene final feliz. Los afectados se quejan que no les avisaron a tiempo y la falta de respuesta inmediata y como en muchos países del mundo, la indiferencia del gobierno siempre está presente ante los afectados de estas situaciones. De llamar la atención como recibieron a los reyes y al presidente español en su visita a la zona de desastre, imagínese que así reaccionáramos de esa manera.

Cambiando de tema y hablando de cosas más agradables, la capital es un lugar de contrastes donde su encantador casco histórico junto con un conjunto de edificios futuristas hacen de Valencia una de las ciudades más impresionantes de España. Si desea pasar unos días por aquellos rumbos, se topará también con una efervescencia cultural en sus calles, donde en verano cuenta con el plus de las playas que lo invitan a darse un chapuzón.

Si hablamos de su gastronomía no puede dejar de probar el plato estrella de la localidad mundialmente conocido “la paella Valenciana”, también como imperdibles en su visita deberá de probar la horchata y las clóchinas.

Creo cualquier época del año es buena para visitar esta ciudad, en lo particular la mejor temperatura para nosotros la tendrá al comienzo de la primavera cuando el calor no es tan fuerte. El día especial para no perderse de sus tradiciones es el 19 de marzo cuando se celebran sus famosísimas fallas con gigantescas esculturas de cartón ardiendo. Sin duda es inolvidable la mezcla que brindan la luz mediterránea, el clima suave y el embrujo del fuego en esa ocasión.

Sus principales atractivos son la catedral, la lonja de la seda, el instituto Valenciano de Arte Moderno, su bioparque, el museo de ciencias y la ciudad de las artes y las ciencias. Puede visitar también el Palau de la música, el Palacio de la Generalitat y el Miguelete entre otros. Créame que un recorrido por esas tierras nos lleva sin pensarlo a una ciudad de fantasía.

Esta capital se encuentra comunicada por tierra y aire, destacando la comodidad del tren AVE (alta velocidad) que desde Madrid es un recorrido corto que terminará en la estación de tren que se encuentra en el centro de la ciudad.

Afortunadamente para la capital, el fenómeno natural no afectó del todo a la ciudad. Si quiere ser solidario y piensa hacer un recorrido al viejo mundo a corto plazo, considere apoyar con su visita a esta zona que tanto lo necesita.

Es una pena que fenómenos naturales afecten de esta forma el diario vivir a regiones que tanto tienen que ofrecer, lo peor es que por falta de atención de las autoridades el costo sea aún mayor por la irreparable pérdida de vidas en las zonas afectadas.

Hemos visto que la naturaleza actualmente juega rudo con nosotros, debemos ser conscientes del daño que le hacemos al planeta. No olvidemos que todos debemos de poner algo de nuestra parte para de alguna manera contribuir a reducir la fuerza de los daños ambientales actuales.

No estamos lejos, si bien eso pasó en España, recordemos lo sucedido en Acapulco el año pasado y los problemas de las lluvias que hemos vivido en estos últimos meses. Seamos precavidos y conscientes de que todas nuestras acciones tienen consecuencias.

Mi solidaridad con esa región española, también no olvidemos las carencias que se viven en el puerto de Acapulco.

Hasta la próxima.