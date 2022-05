Muere de cáncer George Pérez, creador de cómics en Marvel y DC

MÉXICO.- George Pérez, quien era un famoso artista del mundo de los cómics, murió a los 67 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

La noticia la dio una vocera de la familia, quien publicó un comunicado donde detalló que Pérez murió el viernes en su casa.

George Pérez ya había anunciado meses atrás que padecía de cáncer en etapa terminal.

George Pérez tuvo una larga trayectoria en el mundo de los cómics tanto en Marvel como en DC.

Dentro de los trabajos que más destacaron se encuentran como “Crisis en tierras infinitas o El guantelete del infinito; en DC, destacó por trabajos como “Superman”, “La liga de la justicia” o “Los cuatro fantásticos”.

En redes sociales fue difundido un comunicado sobre la muerte.

Thank you. All of you, for the love and support you have shown George through all of this.

