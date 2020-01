Se vuelca pipa que trasportaba gasolina; muere el chófer

MAZAPIL.- Una tragedia se registró este jueves por la tarde en la carretera a Saltillo, tras la volcadura de una pipa de doble remolque cuyos contenedores cargados de gasolina explotaron provocando la muerte del operador.

La desgracia fue en el tramo Villa de Cos-Mazapil, en los límites de ambos municipios; la unidad siniestrada con razón social de la empresa Astra circulaba en dirección norte.

Luego de la explosión, no se registraron otros vehículos dañados; las causas que provocaron el accidente no fueron precisadas en tanto no se emita el dictamen pericial de las instancias ministeriales y la Policía Federal.

La circulación estuvo cerrada durante horas hasta que la unidad de carga y los contenedores fueron retirados.

Del cadáver del operador se hizo cargo el personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses.