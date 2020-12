Aseguran armamento y tres vehículos en Jerez

JEREZ.- Policía Estatal Preventiva (PEP), se logró el aseguramiento de armamento y vehículos sobre la carretera el Cargadero y en dirección a la comunidad Guadalupe Victoria.

El personal militar y de la Policía Estatal, detectaron en una brecha de terracería tres vehículos que ante la presencia operativa, fueron abandonados.

Las unidades corresponden a una camioneta tipo Pick Up Ram, color azul, sin placas de circulación; una camioneta tipo Pick Up, doble cabina Ram, color blanco, sin placas y una Jeep Sahara Wramgler, color guinda, con placas del Estado de Jalisco.

Así mismo en el lugar se localizaron el siguiente armamento:

Un arma de fuego tipo fusil, calibre 5.56×45

16 cargadores calibre 5.56×45 y 660 cartuchos del mismo calibre.

Seis cargadores para calibre 7.62×39, así como 454 cartuchos del mismo calibre.

Un chaleco balístico color negro y un táctico del mismo color.

Todo lo anterior fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se inicie la investigación.