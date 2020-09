[VIDEO]Maestra maltrata a sus alumnos por video llamada y es suspendida

DURANGO.-En redes sociales se hizo viral un video en el que una maestra le grita a varios de sus alumnos durante una clase virtual. Autoridades tomaron cartas en el asunto y la suspendieron.

En el video, aparentemente grabado por un alumno, la docente se muestra molesta por que no están encendidas las cámaras de sus alumnos por lo que comienza a gritarles.

Su molestia era tan grande que agregó que todos los que no aparecieran tenían falta en su clase.

Uno de los estudiantes quiso explicar la situación, pero esto hizo que la maestra se enojara más y corriera al alumno.

¿Mi Internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!”, comentó la profesora.