Vanessa, a quien le amputaron las piernas por negligencia dice que IMSS le ofrece 88 mil pesos

QUERÉTARO.- La historia de Vanessa Dib Velazquez se dio a conocer hace algunos días, a quien por negligencia le fueron amputadas las piernas, le extirparon el útero y un ovario tras un error de diagnóstico. Ella había acudido al Hospital General Regional número 1 de Querétaro sólo para retirarse el Dispositivo Intrauterino (DIU), ya que estaba traslocado.

Recientemente Vanessa declaró que el Instituto Mexicano del Seguro Social le ofreció 88 mil pesos como una reparación de daños y ni siquiera le ofrecieron una disculpa por lo ocasionado.

“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías”, manifestó Vanessa, víctima de negligencia médica por parte del IMSS.

“Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (…) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas”, dijo Velázquez.