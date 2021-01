¡Terminaron las vacaciones! Más de 25 millones de alumnos regresan a clases

MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este lunes 11 de enero regresarán a clases 25 millones 253 mil 306 alumnos y un millón 225 mil 341 de docentes.

La SEP destacó que en los más de 230 mil planteles públicos y privados de Educación Básica, las actividades se realizarán de manera virtual.

De igual manera, regresan a clases 5.4 millones de alumnos y casi 400 mil docentes del nivel Medio Superior del Sistema Educativo Nacional.

Pese a que en este nivel las actividades también iniciarán bajo sistemas de educación a distancia, cada subsistema determinará sus propias dinámicas de estudio.

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, destacó que los docentes tienen un gran compromiso con los estudiantes de los distintos niveles, por lo que no se han interrumpido los aprendizajes.

Detalló que se encuentran en el gran reto de regresar a las aulas de forma segura, prudente y sin riesgos.

Aclaró que los estados que estén en semáforo amarillo podrán abrir los Centros de Aprendizaje Comunitarios, siempre y cuando sigan las actividades a distancia.

Moctezuma Barragán enfatizó en que cuando las entidades estén en verde y las autoridades lo determinen, podrán iniciar clases; sin embargo, deberán respetar las medidas pertinentes.

Recordó que en la encuesta sobre el Programa Aprende en Casa II, el 94% de los docentes estuvieron de acuerdo en iniciar el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia.