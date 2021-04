Sí no estamos en la boleta, no hay elección en Guerrero: Félix Salgado

MÉXICO.- Félix Salgado Macedonio aseguró que, en caso de que las autoridades electorales confirmen la pérdida de su candidatura para la gubernatura de Guerrero, “no habrá elecciones” en la entidad el próximo 6 de junio.

El senador con licencia dio un mensaje a sus simpatizantes desde el Zócalo de Iguala, donde pasaron la noche antes de reanudar la caravana.

Esta irá en dirección a la Ciudad de México para plantarse al exterior del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Sí no estamos en la boleta, no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, agregó Salgado Macedonio, mientras sus simpatizantes levantaron la mano.

“El acuerdo toma el día de hoy 11 de abril a las 6 de la mañana, tomamos el primer acuerdo con los primeros insurgentes. Y el segundo acuerdo a las 8:05 horas, ya ratificado. Se va a aplicar en Guerrero el artículo 39 constitucional. Donde radica la soberanía es en el pueblo”, exclamó.