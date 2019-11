Si comunidades indígenas se oponen a Tren Maya, “hasta ahí llegamos”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 15 de diciembre se realizará la consulta ciudadana para decidir si se construye el Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si prevalece el no, “hasta ahí llegamos”.

López Obrador anunció en conferencia de prensa que “si el pueblo acepta”, empezarán con asuntos técnicos y a lanzar la convocatoria.

“Si la gente dice no, ahí quedó… hasta ahí llegamos, el pueblo manda. El pueblo es sabio, el pueblo tiene un instinto certero y ahora la gente está muy consiente”, explicó.

Decidir sobre la construcción del Tren Maya estará en manos de habitantes de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Así se planeó el proceso de elección:

La inversión estimada para este proyecto es de 120 mil millones de pesos. El punto de partida será en Palenque, Chiapas. La línea avanza sobre Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para este mega proyecto, el gobierno federal utilizará recursos propios sin asistencia del sector privado o contratando deuda.

López Obrador declaró que tienen el recurso para iniciar con el Tren Maya que prevén terminar en tres o cuatro años una vez que inicien las obras.

“Hemos hecho el compromiso de no iniciar nada que no podamos terminar en nuestro periodo. Aunque se esté pensando que nuestro movimiento pueda continuar gobernando, no queremos eso. Es terminar las obras durante nuestro mandato”, sostuvo.