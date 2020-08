Samuel García asegura que lo “hackearon”; no renuncia a Movimiento Ciudadano

NUEVO LEÓN.- A través de Facebook, el senador Samuel García renunció al partido Movimiento Ciudadano, aunque ahora desmintió las declaraciones. Asegura que sus redes sociales fueron hackeadas por lo que continúa en este partido.

Fue también a través de redes sociales que el senador comunicó que había sido víctima de ciberataque y estaba intentando recuperarla. Pide no confiar en lo que fue publicado entre medianoche y las 5 de la mañana.

A las pocas horas se compartió un video de García aclarando las dudas, pues despertó con llamadas perdidas, sorpresas y noticias falsas.

La madrugada de este martes había en su cuenta de Facebook un comunicado donde denunciaba actos de corrupción por parte del diputado Luis Donaldo Colosio Riojas.

“Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas. He sido juzgando y he callado muchísimas cosas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo”, señalaba el texto.