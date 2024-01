Salma Luévano responde a disculpa de AMLO por palabras tranfóbicas

CDMX.- Salma Luévano, diputada federal, respondió acerca de la disculpa que le ofreció AMLO la mañana de este 9 de enero. Todo luego que el pasado 8 de enero el presidente se refiriera a ella como “un señor vestido de mujer”, generando críticas clasificándolo de transfóbico.

A través de su cuenta de X (twitter), la legisladora toma la declaración de AMLO como importantísima. Considera que de esta manera se visibiliza la lucha que ha tomado tanto tiempo a la comunidad LGBT+.

Luévano afirma su consideración propia como mujer y diputada trans, sin dejar la situación a discusión. Puntualiza la espera a una reunión con AMLO.

Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas

Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión.

Ahora a esperar a que me reciba el presidente @JesusRCuevas pic.twitter.com/tlDOJEcBNP

— Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 9, 2024