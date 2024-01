AMLO se refiere como “señor vestido de mujer” a la diputada Salma Luévano, lo critican por transfóbico

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a la diputada Salma Luévano como “señor vestido de mujer”. Todo esto luego de criticar a periodistas e internautas por hacer cometarios sobre un video donde se ve al presidente saludar a la diputada.

¡AMLO reafirma su transfobia! En la mañanera, el presidente llamó “señor vestido de mujer” a la diputada trans Salma Luévano @SalmaLuevano . “López Dóriga @lopezdoriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres, y me besan. El hombre tiene… pic.twitter.com/qKuUyVCEnt

Fue durante la mañanera de este lunes, que AMLO se refirió de esta manera, además explicó que no tiene aversión en besar a un hombre, recordando ocasiones en que mujeres han besado su mano y él responde al gesto.

“López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos”, así lo dijo el presidente en la conferencia de prensa.

Incluso, AMLO acusó de conservador al periodista por haber criticado la falta de pensamiento abierto del presidente, luego de que en el video del saludo a Salma Luévano, se le nota un poco retraído al saludar.

“Ayer besé a muchos, cómo no. Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar, qué tiene que ver la preferencia sexual? Es un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, machín”, acusó el mandatario López Obrador.