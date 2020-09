¿Quién dice que no se puede? Un joven albañil se gradúa de Enfermería

YUCATÁN. – Un joven albañil se hizo viral en las redes sociales por culminar sus estudios en la Licenciatura en Enfermería.

Manuel Chimas, de Oxkutzcab es un claro ejemplo que no hay límites para lograr los objetivos, siempre y cuando se trabaje bastante en ellos, ya que antes de graduarse tuvo que trabajar en la construcción.

En una publicación de Facebook, el hombre yucateco subió una foto junto a sus amigos albañiles, dejando en claro que no olvida de donde salió.

Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, publicó.