“Quien comete un delito debe pagarlo”, Ricardo Monreal sobre Saúl Huerta

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó de “muy lamentable” el caso del diputado Benjamín Saúl Huerta.

El legislador fue acusado de abuso sexual contra un menor de edad, por lo que Monreal advirtió que todo aquel que comete un delito, debe pagar por ello.

¿Fallaron los filtros del partido, fallaron los candados? ¿Se tiene que revisar quiénes pertenecen a los grupos parlamentarios, realmente que cumplan con la honestidad? ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso?, se le preguntó.

“ Son situaciones muy lamentables. No soy juez y todo el que comete una actitud, conducta ilícita, tiene que pagarlo; eso es todo, no hay ningún problema”, dijo.

Ante los cuestionamientos sobre su hermano, David Monreal, el senador atajó: “No opino de campañas, es mi hermano y lo quiero mucho”.

Además, evitó opinar sobre la posición del ministro Arturo Zaldívar tras la ampliación de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También informó que este lunes sostendrá reuniones de trabajo con los coordinadores de las otras fracciones parlamentarias.

Se definirá la agenda de la última semana del periodo de sesiones; pero, descartó precipitar alguna ley importante para México durante los próximos cuatro días.

“Voy a hablar con los coordinadores este día, algunos por teléfono, otros presencial y vamos a ver. Quedan tres días, no hacemos muchas cosas. No voy a precipitar ninguna ley que sea importante para el país; no vamos a precipitar ninguna ley”, indicó.