Plantea AMLO consulta ciudadana para resolver el tema del aborto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obtrador, planteó la posibilidad de legalizar el aborto en el país, pero consideró que es necesario someter el tema a una consulta ciudadana y no en el Congreso.

Tras darse a conocer que Argentina había despenalizado la interrupción del embarazo, se le preguntó al presidente que pensaba respecto a México.

El mandatario comentó que su gobierno no impulsará una reforma legal en ese sentido, por lo que las mujeres interesadas en el tema tendrían que solicitar una consulta ciudadana para definir el tema.

“No hay una limitación para que se manifiesten las que están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta y en temas muy polémicos, lo mejor siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos. que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres, que decidan con libertad, que no se imponga nada”, comentó el presidente.