Piden #JusticiaParaAbril, su exmarido la mandó a matar

MÉXICO.- El feminicidio de Abril Pérez Sagaón ha retumbado en redes sociales; su exmarido, Juan Carlos García, un importante y famoso ejecutivo y emprendedor, la mandó a matar el pasado lunes 25 de noviembre, justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Abril ya lo había denunciado en enero, luego de que Juan Carlos, la atacara con un bate de béisbol mientras ella estaba dormida, luego, intentó apuñalarla con un bisturí y uno de sus hijos intervino para que su padre dejara de agredir a su mamá.

Esa vez, las autoridades lo detuvieron y estuvo preso un par de meses pero el juez Federico Mosco lo liberó, argumentando que cuando ocurrió el ataque, Abril estaba dormida, por lo que según él, fue un caso de violencia familiar y no un intento de feminicidio.

El lunes 25 de noviembre, Abril viajó de Monterrey a la Ciudad de México junto con dos de sus tres hijos, todos producto de su matrimonio con Juan Carlos, el cual duró más de 25 años.

Tenían que asistir al juzgado para una evaluación psicológica que Juan Carlos había pedido ya que aseguraba que Abril influenciaba a sus hijos en contra de él.

El rostro de un asesino, Juan Carlos García @jcgs68 CEO de @amazonmex , intentó asesinar a su esposa, lo encarcelaron y una vez libre, citó a su ex esposa de Abril Pérez Sagón y el día de ayer la asesinaron, al parecer, sicarios.#ViolenciaContraLaMujer #LavozdeAbril pic.twitter.com/5tEbCrJoVY — SocietaMx (@SocietaMX) November 27, 2019

Saliendo de ahí, se dirigían al aeropuerto en la camioneta de su abogado, cuando un par de sicarios se le acercaron y la asesinaron a balazos.

Los niños, ambos menores de edad, presenciaron la muerte de su madre.

¿Quién era Abril Pérez Sagaón?

Abril tenía 48 años, vivía en San Pedro, en Nuevo León. Era madre de Ana Cecy, de 18 años; Juan Carlos, de 16 y Julio Andrés de 14.

Luego de sufrir violencia en su matrimonio y sobrevivir a un intento de feminicidio, logró divorciarse pero su exmarido la mandó a matar el pasado lunes.

Ella tenía el sueño de ayudar a más mujeres en su situación y quería crear una asociación, pero no pudo cumplir su sueño.

Era ingeniera industrial por la UANL y maestra en administración de empresas por el Tec de Monterrey.

ASÍ FUE GOLPEADA ABRIL por su ex ESPOSO… Y PESE al NIVEL de VIOLENCIA, un JUEZ CONSIDERÓ q eso NO ERA INTENTO de HOMICIDIO.

El agresor quedó libre y, además, NO avisaron de inmediato a @PGJDF_CDMX para darle protección.

Hoy está MUERTA Los detalles > https://t.co/HvZH5VzKlt pic.twitter.com/skGV5kX1hJ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 29, 2019

Hace unos 25 años se casó con Juan Carlos García con quien tuvo a sus tres hijos. Juan Carlos, el de en medio, la salvó durante el ataque en enero y este lunes, presenció la muerte de su madre, donde también intentó protegerla pero nada pudo hacer contra las balas que acabaron con su vida.

La hija de Abril, Ana Cecy, dijo en su Twitter: “Mi mamá fue asesinada el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida”; pide justicia para su madre.

Mi mamá fue asesinada el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida. Hagan esto viral, es hora de la justicia#lavozdeabril #NiUnaMas https://t.co/8eio2ijPpv — ana c (@anacecygarciap) November 28, 2019

Juan Carlos García; sus dos caras

Juan Carlos García era públicamente conocido hasta hace unos días por ser un exitoso hombre de negocios y ejecutivo.

Su currículum es envidiable, ya que fue CEO de Amazon México y Director de comercio electrónico de Grupo Elektra entre otros cargos muy importantes.

Estudió Economía en el ITESM-Campus Monterrey; además tiene una maestría por The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Pero también, según testimonios de su hija Ana Cecy y amigos de Abril, un hombre agresivo y manipulador, que golpeó a su exesposa por muchos años.

Investigan al juez Federico Mosco

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México enviará una queja al Consejo de la Judicatura contra el juez Federico Mosco, por liberar al presunto feminicida de Abril Pérez Gagaón luego de desestimar la acusación de intento de feminicidio.

Este juez también dejó libre en agosto a Agustín, un médico del IMSS acusado de violación agravada contra Wendy una de sus pacientes con una enfermedad terminal.

En este caso, el juez desestimó la violación agregada y dejó el delito de abuso sexual, que permitió al médico seguir su proceso en libertad.

Lo mismo hizo con Juan Carlos García quien ahora es el principal sospechoso del feminicidio de Abril. Juan Carlos salió de prisión el pasado 8 de noviembre luego de que el juez reclasificara el delito de intento de feminicidio como violencia familiar.

En la declaración de Abril ella dijo: “El 4 de enero del 2019, aproximadamente a las 4:00 am, estando yo dormida, me desperté al sentir un fuerte golpe en la cabeza y al abrir los ojos vi que estaba mi aún esposo, Juan Carlos García Sánchez, parado al lado de mi cama con un bate, y me dio otro batazo en la frente”.

“Juan Carlos me jaló del cabello y me arrastró hasta el vestidor de la recámara, y todo el tiempo me gritaba ‘te voy a matar’; me aventó hacia los lavabos y ahí sacó un bisturí porque me quería cortar el cuello y en la lucha me alcanzó a cortar en la barbilla. Al verse sin armas, me aventó al piso y se puso de rodillas en mi pecho y me empezó a asfixiar”.

“Al verse Juan Carlos vulnerable, se mete al vestidor y se encierra con seguro y se auto infringe un corte en el brazo izquierdo con el bisturí y empieza a subir historias en las redes sociales”.

El hombre subió fotografías asegurando que sus esposa lo “había matado junto con su amante”, y horas después las borró, causando confusión entre sus seguidores de Twitter.

Como estaba dormida cuando la golpeó, el juez determinó que era violencia doméstica y no intento de homicidio. Descanse en Paz #justiciaparaabril — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 29, 2019

Ahora, el hombre está libre y se puede ver en su cuenta de Twitter que sigue activo en esta red social.