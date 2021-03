Piden ayuda para abuelito de 94 años que trabaja cortando caña en Veracruz

VERACRUZ.- Por medio de las redes sociales, una mujer pidió ayuda para un abuelito de 94 años que trabaja en el campo para sobrevivir.

Se trata de don Goyo, quien se dedica al corte de caña para ganar dinero y tener que comer.

Su situación económica es complicada, ya que vive en una casa construida con desechos, sin piso y de láminas, además, duerme en una vieja hamaca.

El abuelito tiene hijos, pero tiene mucho tiempo sin saber nada de ellos, por lo que se encuentra solo en el municipio de Ángel R. Cabada.

Don Goyo muy apenas puede caminar y anda sin zapatos apoyado en un palo; aún así labora en la caña jornadas de entre 10 y 12 horas diarias.

Karla Patricia Obil Mayoral publicó en las redes sociales y en grupos de la zona de Los Tuxtla, fotografías del abuelito para pedir que lo apoyen.

Mientras tanto, ella le lleva alimentos y artículos que necesita a su casa.

Por ello, la mujer le ofreció un vaso de refresco cuando lo vio descansando. De ese modo, él le comentó que tenía 94 años y se llamaba Gregorio, le contó que vivía solo y que tenía que trabajar aún teniendo problemas en sus piernas y en su columna.

Consideró que nadie debería dejar a que su abuelo trabajase a esa edad, y menos en el trabajo de cortar caña, ya que es algo muy pesado.

La joven pidió ayuda para regalarle a don Goyo algo de comida, ropa o cualquier producto que le sea de utilidad.

Luego de eso, acudió a la casa del abuelito para mostrar en las redes sociales las condiciones en las que vive.

“El señor no cuenta con luz eléctrica, no tiene nada en su casa y duerme en una hamaca, si es que así se le puede llamar. Lo más triste es que he recibido bien poquito ayuda”, concluyó la joven.