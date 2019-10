Peña y Calderón gastaron 100 mil millones de pesos en aviones: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que en los dos sexenios pasados se gastaron 100 mil millones de pesos en aviones y helicópteros.

Reveló que en la administración de Enrique Peña Nieto no solo se compró el avión presidencial que esperan vender en 7 mil millones de pesos. Además, se adquirieron siete Jets modernos, cada uno valuado en mil millones de pesos.

A estos gastos, se suma la compra de seis helicópteros que también costaron alrededor de mil millones de pesos. Estas unidades estaban al servicio de altos funcionarios del Gobierno de la República.

López Obrador declaró que, juntando los costos en aviones y helicópteros en los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón, se gastaron 100 mil millones de pesos.

Avión presidencial ya tiene comprador

El presidente de la República explicó que ya hay un comprador interesado en el avión presidencial. Sin embargo, no se revelará más del acuerdo hasta que concluya la venta.

Mientras tanto, las autoridades de la Secretaría de la Defensa realizan arreglos para conocer el funcionamiento del avión.

“No se puede vender algo que no esté en buen estado. Hasta ahora existe un comprador, no puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo y es un procedimiento legal”, dijo.

Más aviones a la venta

Además del avión presidencial, López Obrador adelantó que pondrán a la venta 73 aviones y helicópteros del gobierno federal.

En conferencias pasadas, el presidente criticó que los aviones y helicópteros del Gobierno de México eran utilizados por funcionarios para ir de compras o para ir a jugar golf.

“Ojalá y ahora, quienes están interesados en que no se venda el avión se informen mejor e informen a los ciudadanos”, detalló.