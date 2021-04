PAN respalda al INE en el Senado; exige respeto a Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- La francción del PAN en el Senado manifestó su respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE) ante las exigencias de Morena. Por lo que pidieron respeto a las reglas y al árbitro de la contienda electoral.

Los senadores panistas Juan Antonio Martín del Campo, Julen Rementería y Jesús Horacio González censuraron la manifestación al exterior del INE.

Esta es encabezada por los aspirantes morenistas a los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón.

Asimismo el representante del Poder Legislativo ante el INE declaró que los consejeros actuarán con transparencia, equidad e imparcialidad para anular o no las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón.

Por lo que 9instó a Morena a respetar los procedimientos de la contienda electoral. Ya que nadie debe violar las reglas y menos cuando se trata del partido en el poder. El cual ha demostrado un gran autoritarismo cuando las cosas no le benefician.

“Es vergonzoso que Salgado siga insistiendo en ser candidato , sin aclarar las denuncias por abuso sexual. Además, ambos (Salgado y Morón) actuaron con alevosía y ventaja al no reportar sus gastos de precampaña”, remarcó.

Por otra parte, los senadores Julen Rementería y Jesús Horacio González demandaron también cuidar al árbitro de la contienda electoral.

“Si hay posibilidades de restituir alguna candidatura en base a alguna condición distinta, pues no lo sé. Pero, que lo decida el INE con absoluta independencia. No a partir de plantones afuera de sus oficinas exigiendo simplemente que el INE cierre los ojos, voltee para otro lado y que no se cumpla lo que establece la ley”, puntualizó Rementería.