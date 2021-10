Nominan a mexicana entre los 10 mejores docentes del mundo

MÉXICO.- Una maestra de Querétaro que está entre los mejores diez profesores del mundo ya que resultó finalista del Global Teacher Prize 2021 de la Fundación Varkey.

Los finalistas fueron seleccionados de entre ocho mil solicitudes y nominaciones de 121 países; el ganador podría llevarse hasta un millón de dólares.

El año pasado, Diana Lorena Rubio Navarro ganó el Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México del Movimiento STEM, donde ganó un millón de pesos.

Este recurso fue usado para comprar materiales para el club de ciencia de su escuela y apoyar el desarrollo de prototipos e inscripciones a ferias.

El objetivo fue promover a las mujeres y niñas para que se interesen en carreras relacionadas con la ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Diana Lorena comenzó su carrera como docente en el 2011 y es doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la UNAM.

A lo largo de su carrera a desarrollado metodologías, técnicas, herramientas y protocolos para realizar proyectos que se han representado a nivel nacional e internacional.

Sue sueño es ver que cada vez se suman más niñas en los enfoques científicos y tecnológicos para que en un futuro puedan emprender y ser profesionistas.

Además, Diana Lorena da conferencias a nivel nacional y colabora con la Secretaría de Educación Pública de Querétaro, y es cofundadora de Scienko México y MujereSTEAMDGETI.

Congratulations! Mexico’s Diana Lorena Rubio is a top 50 finalist for the Global Teacher Prize 2021. Her modern techniques have seen her students excel at school and at national and international science fairs. #Teachersmatter #GlobalTeacherPrize pic.twitter.com/CREA32rHOe

— Global Teacher Prize (@TeacherPrize) September 24, 2021