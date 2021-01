“No seré dirigente permanente”: AMLO anuncia su jubilación al final del sexenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al terminar su sexenio se jubilará; dijo que no será “dirigente permanente, eterno”.

López Obrador mencionó que está a favor del sufragio efectivo y la no reelección.

Al inaugurar la escuela de Ingeniería Agroforestal en el municipio de Atoyac, en Guerrero, el mandatario informó que, a petición del gobernador Héctor Astudillo, aceptó ampliar el programa Sembrando Vida.

Para que así se aplique en todo el territorio estatal, sin embargo dijo que para ello es necesario apurarse.

“Se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y me retiro, me jubilo, misión cumplida; no voy a estar como dirigente permanente, eterno”.

“No hay que caer en el necesariato, en decir, ¿quién me va a sustituir?, claro que hay gente buena, mujeres y hombres, que van a darle continuidad a esta lucha”, agregó el mandatario.