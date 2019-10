Niño de 8 años desaparece por perder sacapuntas y cuaderno

CIUDAD DE MÉXICO.- Un niño fue localizado tras permanecer varias horas extraviado en la alcaldía Venustiano Carranza. El pequeño dejó una carta a sus papás en la que decía que escapó por perder un sacapuntas y cuaderno.

Karla Arellano acudió a las 2 de la tarde a recoger a su hijo, Uriel, de 8 años, en una escuela primaria de la Colonia Feral. Le dijeron que su niño, al salir de clases, corrió hacia la Calzada Zaragoza. Un compañero del salón le entregó a la madre de familia una hoja de cuaderno en la que Uriel les dejó una nota que decía:

“Lo lamento mami. Lo lamento papi. Tuve que irme. No tengo sacapuntas y no encontré el cuaderno… No me busquen, los amo”.