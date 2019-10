Niño de 3 años sufre brutal abuso por compañeros en el kínder

COAHUILA.-Unos padres indignados y frustrados por el despiadado abuso que sufrió su hijo de tres años en el kínder Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, denunciaron ante la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia(Pronnif) el acto violento. Lo más preocupante fue que la maestra y la directora minimizaron el hecho,además de intentar ocultarlo.

El hermano mayor de la víctima, contó que le había dicho a las maestras sobre lo ocurrido a lo que ellas respondieron que ya no se juntaran con ese niño.

El pasado viernes, el abuelo de la víctima fue a recogerlo a su escuela, al llegar ve al pequeño llorando. Al preguntarle al niño el motivo,una maestra identificada como Érica Berenice Garay no deja responder al niño y de inmediato responde que la razón fue que unos niños le quitaron una moneda.

En el camino de regreso a casa, el menor continuaba llorando además de que se quejaba de dolor en sus partes íntimas. Al llegar a su hogar,la madre se percató de la molestia de su hijo, de la cual pensó que se trataba de alguna rozadura.

La madre del pequeño intentó limpiarlo en la zona donde sentía molestia, al limpiarlo notó que el niño tenía su esfínter enrojecido y dilatado.

“Le pregunto, ¿Qué te pasó?, y me responde ‘es que unos niños malos me hicieron algo malo y me picaron mi colita’ ” relata la afligida madre.