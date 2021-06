Nadie va a la fiesta de cumpleaños de sus hijos e invita personas por Facebook

MÉXICO.- Montserrat organizó una fiesta de cumpleaños a sus hijos, pero al notar que no llegaba ningún invitado, hizo una invitación pública en Facebook.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís. Si no me hablan o me conocen, no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11 pm”, escribió la joven mamá en la red social.