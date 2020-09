Nacen cuatrillizos durante la pandemia en Baja California Sur

BAJA CALIFORNIA SUR.- Se registró el primer nacimiento de cuatrillizos en Baja California Sur desde el inicio de la pandemia.

Yessenia dio a luz a tres niños y una niña en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar.

Todos se encuentran en perfecto estado de salud, de acuerdo con Jessica Pellegrine lo comunicado por la ginecóloga y obstetra del IMSS.

Yessenia comentó haberse sometido a un tratamiento de fecundación in vitro porque su sueño era tener un niño y una niña.

Sin embargo este procedimiento la sorprendió con un embarazo múltiple.

“Al hacerme el primer ultrasonido, me dijeron que venían tres bebés, por lo que me emocioné y me puse muy feliz. Sin embargo, en el segundo ultrasonido, ya fueron cuatro bebés, y fue ahí donde aumento mi felicidad, pero sí sentí un poco de miedo”, expresó.