Muere niña de 12 años de un derrame cerebral ocasionado por “estrés académico”

VERACRUZ.- Una niña de 12 años, murió luego de que le diera un derrame cerebral, al parecer había sido provocado por estrés académico.

La niña identificada Estrella Monserrat, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 71 en el municipio Martínez de la Torre, Veracruz.

Según su madre, la niña sufría de gran estrés debido a la cantidad excesiva de tareas que le dejaban en la nueva modalidad a distancia.

La madre comentó que la maestra llamada Rocío ‘N’ presionaba constantemente a su hija para que entregara sus tareas a tiempo, incluso la amenazaba de no hacerle válidas las tareas en su calificación si las entregaba después.

Debido a esto, la niña tuvo una carga de estrés, lo que le generó un derrame cerebral, por lo que tuvieron que internarla en un hospital del municipio.

Sin embargo, a pesar de que los médicos hicieron todo por salvarle la vida, la niña no resistió y murió.

Ante esto, la madre culpa a la maestra, ya que comenta que los profesores exigen demasiadas tareas, ya que muchos estudiantes no pueden completar ya que no cuentan con las herramientas necesarias .

Si eres docente, comprende a tus alumnos, no sabes lo que puedan estar pasando en su casa. Y no solo eso, alumnos que trabajan y estudian a la vez para poder ayudar en lo económico, ya que NO TODOS tienen las mismas oportunidades.

