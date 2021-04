Menor presuntamente abusado por diputado tiene ideas suicidas, dicen sus padres

CIUDAD DE MÉXICO.- El joven de 15 años, presuntamente agredido sexualmente por el diputado federal de Puebla por Morena Benjamín Saúl Huerta, se encuentra con miedo a salir a las calles y con pensamientos suicidas, dijeron sus padres.

Ante dicha situación y con una serie de amenazas que han recibido, la familia decidió quedarse en la Ciudad de México en espera de “justicia”.

Fueron ellos quienes revelaron que están pasando una situación difícil. También denunciaron desde malos tratos en la Fiscalía Capitalina, donde en un principio no les creyeron de la agresión.

Hasta el momento no les han entregado las pruebas periciales practicadas luego que se hizo la denuncia. Además, los mantuvieron en espera más de 15 horas para que fueran atendidos,

Por ello y otras irregularidades que consideran se puedan presentar en el caso, los padres y la asesora solicitaron a las autoridades, reclasifique el delito como violación.

Ya que de esta manera, el político puede estar en prisión y no como actualmente, en libertad y de momento, posiblemente “no localizable” por la Fiscalía Capitalina.

De acuerdo con las declaraciones del menor, el legislador sostuvo relaciones sexuales cuando éste se encontraba drogado con una sustancia que le dio.

Este lunes, la madre de joven de 15 años, denunció que en la Fiscalía de Delitos Sexuales se negaron a realizarle estudios de genética al menor.

Esto para compararlo con semen encontrado en la ropa interior del joven y la camioneta del legislador.

“Me habló por teléfono la fiscal y me dijo que tenían que hacerle una prueba a mi hijo porque tenía en el bóxer semen. Es una prueba pero aún así, no le hicieron la prueba porque dijo ella que no se la iban hacer que no era necesaria”, explicó la angustiada madre.