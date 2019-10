Manifestación de presidentes municipales fue un asunto político: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que la manifestación de presidentes municipales en Palacio Nacional fue un asunto político, una provocación.

“Muy lamentable, querían meterse por la fuerza. No se comportaron de manera correcta, les gana mucho la ansia opositora”, refirió.

López Obrador criticó que no había razón para que los presidentes municipales llegaran a Palacio Nacional a intentar abrir a la fuerza. Esta responsabilidad, declaró, recae en la Cámara de Diputados.

Sobre el uso de gas lacrimógeno, explicó que el personal a cargo de la seguridad sintió que los alcaldes podrían entrar a la fuerza a Palacio Nacional.

“Yo le diría a los presidentes municipales que den un buen ejemplo, que no actúen así. Que apuesten a la no violencia, que se serenen, que se tranquilicen y no mezclen cuestiones administrativas con partidistas”, declaró.