Madre de desaparecido en Veracruz pide ayuda a Ricardo Anaya

VERACRUZ.- El 10 de enero de 2016, Ricardo Delgado Mendoza desapareció en Veracruz; a más de cinco años sin saber sobre su paradero, su madre Laura se reunió con Ricardo Anaya para pedirle ayuda.

El excandidato a la presidencia de México, visitó a Laura, en Poza Rica, Veracruz, para ayudarla a buscar a su hijo.

A través de las redes sociales, Anaya compartió un video con el caso de Ricardo, y un poco de la conversación con Laura, quien le pidió ayuda para encontrar a su hijo.

Estuve en Poza Rica, Veracruz. Laura me pidió ayuda para difundir el caso de su hijo desaparecido. No puedo pensar en algo más doloroso y desgarrador que no encontrar a un hijo o a una hija. Si alguien tiene información, por favor escríbame. Gracias por compartir. pic.twitter.com/vr4xLRmhad

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 31, 2021