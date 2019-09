Ley de Amnistía es para que salga la gente humilde de las cárceles: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Ley de Amnistía que presentó ante el congreso está dirigida a la gente humilde, acusados injustamente o a personas a las que “les fabricaron delitos”.

Sobre la controversial propuesta que le causó muchas críticas durante su campaña presidencial, López Obrador reveló los pormenores de la iniciativa y lo que se busca con ella.

¿Para quién es la Ley de Amnistía?

No es un secreto que el sistema judicial de México tiene errores que le han costado la libertad a personas inocentes. O bien, se han girado sentencias demasiado fuertes para ciudadanos con crímenes menores, así como castigos ligeros para personas con influencias.

Por ello, López Obrador propuso esta ley que permita ser más flexible con quienes fueron acusados de manera injusta o sus crímenes no ameritan que pasen tanto tiempo confinados en una celda.

Estos son algunas de las personas para quienes va dirigida la ley:

Consumidores de droga acusados de ser narcomenudistas.

Gente pobre que se vio obligada a participar en hechos delictivos.

Personas que participaron en narcomenudeo u otro hecho delictivo bajo amenaza.

Mujeres criminalizadas por realizarse un aborto.

Indígenas que no tuvieron oportunidad de una digna defensa.

Presos políticos.

Personas a las que les fabricaron delitos.

Los casos serán contemplados dentro de la Ley de Amnistía siempre y cuando no estén relacionados con crímenes violentos.

Gente humilde que no fue asistida

El presidente de la República insistió que esta ley surge en apoyo a gente humilde que no recibió asistencia jurídica, no tuvo oportunidad de contratar un abogado y los delitos de los que les acusan, no son graves.

“Es dejar en libertad a indígenas que están en cárceles de manera injusta. La Ley de Amnistía es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde de las cárceles”, declaró.

Limpiar la Suprema Corte de Justicia

López Obrador aseguró que su administración insistirá que se “limpie el poder judicial” de actos corruptos.

“Vamos a seguir insistiendo, pero con respeto a su autonomía. Ellos mismos van a tener que emprender este proceso de renovación”, aseguró.

López Obrador confió en que la Suprema Corte de Justicia sea receptiva por denuncias para que jueces, magistrados y ministros actúen con rectitud.

