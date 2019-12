Hija de Abril Pérez, pide justicia para su mamá

MÉXICO.- El pasado 25 de noviembre, asesinaron a balazos a Abril Pérez Sagaón; hasta el momento, el principal sospechoso es su exesposo Juan Carlos García, quien su propia hija ha señalado como un “criminal”.

En su cuenta de Twitter, Ana Cecilia García Pérez, de 18 años, hija de Juan Carlos y Abril, compartió nuevas imágenes del ataque que perpetró su padre contra su madre en enero de 2019.

En esa ocasión, Juan Carlos agredió a Abril con un bate de besibol mientras ella dormía. Ella lo denunció y él estuvo unos meses en prisión, pero el juez Federico Mosco lo liberó luego de desestimar la acusación de intento de feminicio y reclasificar el delito como violencia doméstica.

Ana Cecilia publicó una serie de tuits en donde asegura que teme por su vida y pide justicia para su madre, quien dice, fue asesinada por su papá, Juan Carlos García.

Mi mamá fue asesinada el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida. Hagan esto viral, es hora de la justicia#lavozdeabril #NiUnaMas https://t.co/8eio2ijPpv — ana c (@anacecygarciap) November 28, 2019

Esto es lo que dijo Ana Cecilia en Twitter:

4 de Enero, 2019. Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste “papá”.

Imagínense tener que vivir el infierno viendo cómo tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones en contra de este tipo de atrocidades mientras haya dinero.

Imagínense que incluso después de haber sentido tanto dolor y tanta angustia, coraje… no pierdas la esperanza de que algún día puedas vivir una vida fuera de violencia junto con tu hermosa madre y tus hermanos. Imagínense tener este sueño…

Nota relacionada:

Imagínense tener este sueño y ser fuerte día a día por tu sueño… sólo para que un día tu hermano te llame, el mismo día que tú sabías que verías a tu hermosa madre, para decirte que tu madre se encuentra inconsciente por un balazo a la cabeza.

Imagínense no poderle decir adiós, que te quiten tu mundo entero de un día para el otro. Imagínense temer por tu propia vida sabiendo que en este país gobierna el que tiene dinero y no la justicia. Y que en un dos por tres puede que ya no estés aquí como fue el caso de mi madre.

Imagínense sentir el dolor, la desesperación y la impotencia que yo como otras millones de mujeres sienten día a día por este tipo de inhumanidades. Imagínense saber que el criminal sigue suelto, y probablemente seguirá así hasta que se le acabe el dinero…

El sospechoso envía una carta y asegura que es inocente

Mientras tanto, Juan Carlos García sigue libre y envió una carta al periódico Reforma, en donde asegura que es inocente y que está dispuesto a cooperar para esclarecer el crimen.

El exdirectivo de Amazon México, aceptó que tuvo diferencias con su exesposa Abril Pérez, pero escribió en su carta que “jamás hubiera deseado este desenlace tan trágico”.

“Nunca negué que hubiera existido la pelea y en ese tenor, asumí al final que derivado de ello tuviéramos ya una salida alterna”, agregó.

“Reitero mi exigencia a las autoridades de que se dé con los responsables de tan atroz crimen y espero que se aplique la Ley por parte de las instituciones de procuración e impartición de justicia”, dijo Juan Carlos García.