Funcionario lanza amenazas por no poder usar un gimnasio; le dicen #LordFonatur

QUINTANA ROO.- El funcionario Raúl Bermúdez Arreola fue bautizado en redes sociales como Lord Fonatur, tras lanzar amenazas al empleado de un gimnasio.

Por la pandemia del Coronavirus, se restringieron muchas actividades, entre ellas los clubes deportivos.

Debido a eso aunque permanecen abiertos, los gimnasios controlan su aforo, por lo que le fue negado su uso al funcionario.

Bermúdez Arreola se quejó de las medidas llamó a un empleado del fraccionamiento Ilsa Dorada en Cancún para reclamarle. Al parecer los lugares para hacer ejercicio ya estaban reservados.

En la grabación se observa que el empleado en todo momento fue amable y le explica que podía reservar un lugar cuando quiera.

Sin embargo el funcionario no reaccionó de la mejor manera y exigió que le cancelaran la membresía.

Al notar que no podía negociar, se valió del puesto en Quintana Roo como delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para lanzar amenazas.

“Ya me aguanté las reglas, ya entendí la pandemia, pero tus reglas ya son exclusivas. Todos los demás condominios, lo sé porque trato con ellos, por mi posición en Fonatur me toca tratar con todos los condominios, ya abrieron sus gimnasios. Con diferentes reglas, pero no exclusivas para 26 personas”, reclamó.

“Ya se terminó esa emergencia, ya no estamos en rojo, ¿me entiendes? Tus reglas no pueden ir contra mis derechos ¿Ya me entendiste? Ya se acabó, ya no hay una pandemia que justifique lo que estás haciendo, entonces me voy a amparar”, expresó el también Director General del Proyecto del Tren Maya.