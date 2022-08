FGR investiga a Enrique Peña Nieto por presuntos delitos federales

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito.

La FGR detalló que se están desarrollando tres carpetas de investigación que involucran al expresidente. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Añadieron que con base en denuncias por parte de las autoridades hacendarias, se integró una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.

También existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes.

En la conferencia de prensa desde Palacio Nacional de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que la encargada de llevar el proceso de denuncia en contra de Enrique Peña Nieto es la FGR.

Por lo que recordó que en la consulta popular se decidió que su gobierno no iniciará investigaciones en contra de los expresidentes.

“Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe, o a una dependencia que tenga una carpeta sobre posibles irregularidades, no presentes nada. No, que la presente y que la autoridad resuelva. (…) Eso lo tiene que decidir la fiscalía, no me corresponde a mí, no es mi fuerte la venganza”,