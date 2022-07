AMLO asegura que no perseguirá ni encubrirá a Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no presentará denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

En la conferencia Mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador rechazó que se encubrirá o perseguirá Peña Nieto ante la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, por presuntas irregularidades financieras.

“Nosotros no vamos a presentar denuncias, este asunto que se dio a conocer es porque había ese antecedente. Y cuando me preguntan yo no puedo mentir, ni puedo ocultar nada. Por eso se da a conocer de que como persona expuesta que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a inteligencia financiera”, detalló AMLO.