Feminicidio de Silvia en Juárez, a un año y medio de impunidad

CHIHUAHUA.- El 8 de junio de 2019, se encontró el cuerpo sin vida de Silvia Kezaline Corona Montoya; su padre también está desaparecido desde ese día.

Su familia acusa que desde entonces no hay avances en la investigación ni del feminicidio de Silvia, ni de la desaparición de su papá José Francisco Corona Barbosa.

Kezaline y José Francisco tuvieron un último contacto con su familia dos días antes de los lamentables sucesos; esto fue a través de una conversación que se dio en la plataforma de mensajería WhatsApp.

Dos días después, encontraron a la joven sin vida y la noticia de la desaparición de su padre. Los culpables de estos actos también se llevaron con ellos objetos de valor y una camioneta.

Mónica Corona, hija de José Francisco y hermana de Kezaline, ha declarado que, a un año y medio de los hechos violentos, ningún caso ha presentado avances sino que, por el contrario, continúan las irregularidades.

La familia considera que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua oculta información valiosa para no dar con los responsables de la muerte de su hermana o con el paradero de su padre.

Kezaline tenía muchos planes a futuro que le fueron arrebatados el 8 de junio del año pasado; entre ellos estaban el tener un negocio propio, estudiar psicología, formar una familia para convertirse en mamá.

Apenas había salido de una relación violenta, practicaba crossfit y era la más chica y consentida de la familia.

Su caso comenzó a investigarse de manera independiente a la desaparición de su padre; se indagó a su ex pareja sentimental ya que tenía antecedentes de violencia; sin embargo, al no prosperar esa línea de investigación por sí sola, se descartó; ahora su caso y el de su padre, se estudian de manera conjunta.

Lo que la familia Corona exige es justicia, que se dé con el paradero de su padre y se sancione a los responsables del feminicidio de Silvia.

Su hermana Mónica cuenta con experiencia dentro de las fiscalías de desaparecidos y de feminicidios, por lo que asegura que hay nulos avances y ninguna respuesta a sus demandas. Sus llamadas y visitas también son ignoradas.

Las carpetas de investigación se encuentran en las dos diferentes fiscalías mencionadas, sin embargo, ya existe la certeza de que los dos delitos acontecieron en el mismo lugar, fecha y hora.

Dada la falta de respuestas, la familia utiliza el espacio de las redes sociales para solicitar ayuda en el caso de su hermana y para localizar a José Francisco Corona. Destacan el apoyo recibido por colectivos feministas.

José Francisco Corona Barbosa, se reportó en calidad de desaparecido después del día que realmente sucedió, debido a que las autoridades retrasaron la denuncia y el inicio de su búsqueda; dieron a la familia información errónea, por lo que creen que quizá haya algo más grande en la desaparición de su padre.

En julio de 2019, la hija mayor de la familia, recibió una llamada dándole la ubicación de su José; la familia acudió con la FGE, ellos fueron a dicho lugar, pero ya no se encontraba nadie; se alegó que esa llamada había sido una estafa.