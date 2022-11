Fallece Federico Sada González, empresario de Nuevo León

Foto: Cortesía.

NUEVO LEÓN.- Falleció a los 73 años, el empresario Federico Sada González, exdirector general de Grupo Vitro, originario de Monterrey.

El Gobierno del Estado de Nuevo León publicó un tuit, en el que lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Federico Sada González, ex director general de Grupo Vitro.

El Gobierno del Estado de Nuevo León lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Federico Sada González, ex director general de Grupo Vitro. Descanse en paz. pic.twitter.com/8y8eN6OwPg — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) November 11, 2022

A Federico Sada González, le sobreviven su esposa Liliana Melo de Sada y sus hijos Federico, Liliana y Mauricio.

Liliana Melo ha sido impulsora del arte, la cultura y ha trabajado en pro de las mujeres, iniciadora y presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía de 2008 a 2018, labores en las que contó con el acompañamiento de su esposo Federico.

te abrazamos con inmenso afecto. pic.twitter.com/xTut7zrvqJ — Consuelo Sáizar de la Fuente (@CSaizar) November 11, 2022

El empresario nació el 29 de julio de 1949 en Monterrey, fue director general de Vitro asumiendo este cargo durante la década de los noventa.

Sada González era hijo de Adrián Sada Treviño, quien fue presidente del corporativo vidriero, y de Doña María Nelly González de Sada.

Se graduó como licenciado en Administración de Negocios por el Tecnológico de Monterrey e hizo una Maestría de Administración de Negocios en Suiza.

Fue presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, presidente del Patronato del Parque Ecológico Chipinque y miembro del International Business Council of the World Economic Forum, así como del World Business Council for Sustainable Development.