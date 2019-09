Extradición para César Duarte no estuvo fundamentada: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la solicitud de extradición para César Duarte no estuvo fundamentada correctamente.

“Se está pidiendo que se hagan bien los trámites. Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores, en el caso de extradición del exgobernador de Chihuahua, que no estaba bien fundamentada. No se hizo como establece la norma”, dijo.