Esto dijo un compañero del atacante de tiroteo en Torreón

CIUDAD DE MÉXICO.- El padre de un compañero del niño que desató un tiroteo en Torreón, narró la versión que le dio su hijo después de lo ocurrido.

Humberto Barbachano, el papá de un alumno del Colegio Cervantes, relató que el atacante pidió permiso para ir al baño a cambiarse el pantalón:

Además, el menor le habría dicho a su compañero que hoy era día de su partida, antes de desatar el tiroteo en Torreón:

“Me comentó mi hijo que él andaba diciendo que era el día en que ya se iba a ir. No sé si tal vez porque los niños todavía no sean conscientes o puedan detectar ese tipo de señales no le hayan prestado la atención necesaria”, alertó.