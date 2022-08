Es preciso que soldados y marinos sigan en las calles: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador; buscará que soldados y marinos continúen realizando labores de seguridad pública en las calles del país después de marzo de 2024.

En Palacio Nacional, El presidente explicó que además de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); buscará por la vía legal el límite del 27 de marzo de 2024, para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles.

López Obrador comentó que se buscará modificar leyes que no sean constitucionales, para que las fuerzas armadas no actúen en la ilegalidad como en los dos sexenios anteriores.

Al respecto dijo que la oposición está imponiendo obstáculos, para no aprobar ninguna propuesta de reforma constitucional que llegue desde el ejecutivo, lo ideal es realizar los cambios de la constitución y establecerlos.

Es decir, en vez de ayudar hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso”, enfatizó.

También mencionó que, el principal problema del país es la inseguridad que viven los mexicanos y para hacerle frente, las fuerzas armadas son muy necesarias; ya que cuentan con más de 400 mil elementos, equipos especiales, formación profesional y escuelas.

“Termino mi ciclo y lo cierro por completo, ya aporté bastante, por eso me estoy aplicando estos dos años que me faltan para que no me quede ningún remordimiento.

Si el transitorio vence en abril yo ya terminé, sí pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva que se corrompió, subrayó.