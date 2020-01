Elevar a rango constitucional apoyos es prioridad para AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que su prioridad es que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores, los discapacitados y las becas de los estudiantes.

En su conferencia mañanera del lunes, un periodista le preguntó sobre el paquete de iniciativas de ley que fue pospuesto para inicios de febrero próximo y en el que se contemplan escuchas telefónicas para combatir la evasión fiscal y el regreso de la figura del arraigo; sobre esto, AMLO dijo que el Poder Ejecutivo Federal no participa para impedir una reforma al sistema de justicia; sin embargo, no está actualizado del contenido de las iniciativas que de reforma que se pretenden impulsar.

“La iniciativa que nos importa ahora que se apruebe es la de elevar a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores; de los discapacitados y el derecho de los estudiantes a la obtención de una beca, eso es lo que más nos importa”, dijo el mandatario.

Sobre la pregunta que le realizaron dijo que sí son necesarias algunas reglamentaciones, pero que estas no son impulsadas por el Poder Ejecutivo Federal.

“No se va a retroceder en nada, es libertad y democracia real, auténtica; se inventan muchas cosas también y si hubiese una iniciativa en ese sentido; aquí ustedes presentan lo que algún legislador en uso de sus facultades presenta y aquí opinamos nosotros, pero no va a haber nada que signifique retroceso”, aseguró el presidente.

Sobre la comisión de delitos electorales, Andrés Manuel López Obrador apuntó que su interés es que no se desvíe presupuesto público a las campañas; que no se falsifiquen actas, que no voten los muertos y que se reparta “frijol con gorgojo”.