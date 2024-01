”El asunto no debe quedar impune” dice AMLO respecto al asesino confeso de Colosio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994.

Cabe mencionar que hace unos días el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le otorguen el indulto a Mario Aburto; procesado por el magnicidio de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Al respecto, Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio obtuvo un amparo por parte de un Tribunal Colegiado; ya que tenía una condena de más de 40 años en prisión, pero, ahora debido al amparo; podría estar saliendo de la cárcel el próximo mes de marzo del 2024.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo que me pide que yo indulte a Mario Aburto; quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible; pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, en lo que a mí corresponde, que no se deje de investigar”; dijo el mandatario.