AMLO rechaza indulto a Mario Aburto luego de solicitud de Colosio Riojas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa de este martes, descartó otorgar el indulto a Mario Aburto a pesar de la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas. El alcalde de Monterrey busca dar carpetazo final al asesinato de su padre.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo“… “se trata de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así.” dijo el presidente.