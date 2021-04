Diputados avalan en lo general reforma al outsourcing; pasa al senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un debate de ocho horas, el pleno de la Cámara de diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma presidencial para regular el outsourcing o subcontratación. Fue enviada al Senado para su análisis y aprobación.

Luego de desahogar y rechazar las 38 propuestas de modificación, que presentaron distintos grupos parlamentarios, se votó en lo particular.

En esta votación en lo particular fueron 284 votos a favor; 108 en contra, principalmente del PAN, y 17 abstenciones.

Entre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal y de la Ley del ISR, se especificó que solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa. Siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.

Por su parte Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo, propuso la adhesión de cuatro artículos para prohibir la subcontratación de personal en beneficio del gobierno Federal en sus dependencias.

Asimismo surgió una queja del PAN, debido a que los integrantes de la iniciativa privada van a tener tres meses para regularizar a todos sus trabajadores

Sin embargo, el gobierno Federal tendrá hasta el primer día de enero del 2022 para incluir a sus empleados en sus nóminas.

“Debemos de darle leyes a las empresas, no obstáculos, esta iniciativa, para aquellos compañeros que no la leyeron, y que por cierto, no han dicho que se le está dando un trato desigual a la IP, que al sector público”.

“Al sector empresarial le dan tres meses para regularizarse y migrar al nuevo sistema y que en el sector público se les está dando un año, por qué esas diferencias. Tenemos que ser cuidadosos con los 4.5 millones de empleados que están bajo este esquema y que desafortunadamente al no tener otra alternativa van a caer en la informalidad”, dijo Carlos Valenzuela.