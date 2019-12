Diputados aprueban dictamen de la Ley de Amnistía

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la Ley de Amnistía; era una propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen se aprobó con 38 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones; se discutirá y votará en el pleno el próximo jueves.

Esta ley estipula liberar a procesados y sentenciados por delitos contra la salud y robo sin violencia; también a mujeres criminalizadas por aborto, así como presos políticos e indígenas sentenciados sin tener una adecuada defensa.

La Ley de Amnistía procedería bajo la condición de que los beneficiados no sean reincidentes; además de que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro, que no hayan utilizado armas de fuego ni hayan incurrido en alguno de los delitos graves enlistados en el artículo 19 constitucional.